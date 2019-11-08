Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Murat Boz ile Aslı Enver’in 3.5 yıllık ilişkisi 2 hafta önce bitmişti.

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı: “Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”

İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi: “Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”