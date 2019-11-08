Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık
Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık
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Murat Boz ile Aslı Enver’in 3.5 yıllık ilişkisi 2 hafta önce bitmişti.
Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı: “Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”
İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi: “Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”
Etiketler : Murat Boz, Aslı Enver, Hadise
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