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Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

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Murat Boz ile Aslı Enver’in 3.5 yıllık ilişkisi 2 hafta önce bitmişti.

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı: “Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”

İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi: “Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”

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