Hadise sahalara dönüyor

8 Aralık’taki Bostancı konserini ‘Ayağım sakat’ diyerek iptal eden Hadise’nin biletli konsere ilgi olmayınca konseri iptal ettiği öne sürülmüştü. Güzel şarkıcı 27 Aralık’ta Mersin’deki halka ücretsiz bir konserde sahne alacak.

Hadise, ünlü şarkıcı, 8 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserini ayağındaki sakatlığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak popçu, Temmuz'da ayağının çatlamasından birkaç gün sonra Almanya konserine atelle çıkmıştı. Daha önce de Bostancı konserini son anda iptal eden seksi popçuya, "Yoksa biletler satılmadı mı?" tepkisi gelmişti.

Eleştirileri duymazdan gelen Hadise, yeni bir konser anlaşmasına imza attı. Popçunun 27 Aralık'ta Mersin'deki bir açılışta konser vereceği ortaya çıktı. İşin ilginç yanı ise konserin halka ücretsiz olmasıydı. Tarsus'taki bir gösteri merkezinin açılışında sahne alacak olan ünlü popçunun bu hamlesi ise "Hadise, seyirciyi garanti edince sakatlığını umursamadı" yorumunu da beraberinde getirdi..

HADİSE’NİN MENAJERİNDEN YALANLAMA

2. Sayfa’da yer alan habere göre Hadise’nin menajeri iddiaları yalanladı.