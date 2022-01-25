Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin nikah masasına oturacakları tarihin belli olduğu iddia edildi. Hadise, sevgilisinin kardeşinin düğününde aile fotoğrafına girerek dikkatleri çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan şarkıcı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu.

Ünlü çiftin, 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihini özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirdi.

İŞLEMLER BAŞLADI

27 Nisan'ın kendileri için daha uygun ve hayırlı olacağına karar veren Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, nikah için işlemlere başladı.

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