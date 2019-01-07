Hadise yine ortalığı karıştırdı!

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı Hadise'in makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Hadise'nin bazı takipçileri makyajsız fotoğafı beğenirken bazı takipçileri ise Hadise'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

"HER HALİNLE GÜZELSİN"

Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, çok konuşuldu. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Hadise sen her halinle güzelsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Makyajsız hali Hadise'ye benzemiyor." yorumunu yaptı.