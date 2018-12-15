Hadise'den Beyazıt Öztürk açıklaması

Bir eğlence mekanı çıkışı objektiflere yansıyan şarkıcı Hadise, gazetecilerin “Yıllardır sizi biriyle görmüyoruz neden?” şeklindeki sorusuna, “Sayemde herkes ünlensin istemiyorum” cevabını verdi.

Komedyen Beyazıt Öztürk'le adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise'den ses getirecek açıklamalar... Bu haberlerin doğru olmadığını söyleyen Hadise, "Beni yıllarca Murat Boz'la yakıştırdılar.

Şimdi de Beyaz'la adımı çıkartıyorlar. Bir projede yer aldığım arkadaşım sadece" dedi. Önceki akşam İstanbul'da bir eğlence mekanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, "Yıllardır sizi biriyle görmüyoruz, neden?" denilince ilginç sözler sarf etti.

"BENİ HAK ETMELİ"

Hadise, "Sayemde herkes ünlensin istemiyorum. Emin olmadan olmaz. Yanımda hangi erkek olursa adam manşetlerde yer alıyor. Bunu hak edecek biri olmalı. Manşeti hak etmeyen biri beni de hak edemez. Ne istediğini bilen bir kadınım. O işler öyle kolay olmaz" diyerek gülümsedi. Hadise, ideal eş tanımını da şöyle yaptı: Anlaşabildiğim an, o kişi doğru kişidir. Benim için sevgi, saygı, sadakat ve güven çok önemli.

"NUR YERLİTAŞ ÖZÜR DİLERSE AFFEDERİM"

Şarkıcı Hadise, annesi Gülnihal Hanım'ın bir mektup bırakarak intihara teşebbüs ettiğini canlı yayında söyleyen modacı Nur Yerlitaş'a çok kızgın. Yerlitaş'ı tanımadığını, sadece birkaç kez karşılaştığını söyleyen Hadise, "Benim özel hayatımı kimse canlı yayında kalkıp anlatamaz. Nasıl canlı yayına bağlanıp özelimi tüm Türkiye'ye anlattıysa, tekrar canlı yayına çıkıp özür dilerse ancak onu affederim" dedi.