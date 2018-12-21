Hadise'den evlilik sinyali!

Cesur fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, gelinlik giydiği fotoğrafıyla sosyal medyada olay oldu. Hadise gelinlikli fotoğrafına, "2019'dan beklentim." notunu ekledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının juri koltuğuna oturan ünlü şarkıcı Hadise gelinlikli fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.

"GELİNLİK ÇOK YAKIŞMIŞ"

Instagram hesabından gelinlik ile poz verdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Hadise fotoğrafa, "2019'dan beklentim." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Gelinlik çok yakışmış." yorumunu yaptı.