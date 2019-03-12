Hadise'den gizemli mesaj!

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

En son sıfır makyajlı fotoğrafıyla konuşulan Hadise bu hafta ise söylediği aşk şarkısıyla adından söz ettirdi.

Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Şarkıcının kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Orhan Ölmez de Hadise'nin videosunu paylaşıp şarkısına gösterdiği ilgiye teşekkür etti.