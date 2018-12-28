Hadise'den olay sözler!

Hadise Bostancı konserini neden iptal etti? Açıklama yaptı

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuşan şarkıcı Hadise 'Bilet satamadığı için Bostancı konserini iptal etti' iddialarını yalanlarken, 'aşk' sorusuna da cevap verdi.

Hadise 8 Aralık'ta Bostancı'da vereceği konseri 'Ayağım sakat' diyerek iptal etmişti. Fakat 19 gün sonra yani 27 Aralık’ta Mersin'deki halka ücretsiz bir konserde sahne almıştı. Bu durumun ardından Hadise'nin biletlerinin satılmadı ve o yüzden de konserinin iptal edildiği iddia edildi. Mersin'de verdiği konsere ise ücretsiz olduğu için gittiği ve bilet satılmama gibi bir sıkıntı olmadığı için sahneye çıktığı ileri sürüldü.

Konser dönüşü havaalanında '2. Sayfa' muhabirinin sorularını yanıtlayan Hadise, ayağının düzelmesine rağmen Bostancı için özel bir şov hazırlamaya vakti olmadığını ve konseri bu nedenle iptal ettiğini söyledi.

Şarkıcı, biletlerin satılmadığı haberlerini de yalanlayarak, "İsteyen girip bakabilir biletlerin tamamına yakını satılmıştı. Yeni bir şov, yeni bir koreografi ve provalar gerekiyordu. Ayağım daha tam hazır değil. Daha güzel, yepyeni bir şey yapmak için ben çıkmak istemedim. Bu haberler için yapacak bir şey yok. Biz kabullendik, hiç sorun değil" ifadelerini kullandı.

"AİLE OLARAK BİR BÜTÜNÜZ"

Şarkıcı, ailesiyle yaşadığı sorunun devam edip etmediği yönündeki soruya, "2018'de yaşadığım zor süreçleri 2019'da dile getirmek istemiyorum. Güzel bir yıl olsun, hepimiz için. Önce sağlık sonra zaten her şey gelir. Biz aile olarak zaten bir bütünüz. Her ailede sorunlar olabilir" yanıtını verdi.

'AŞK' CEVABI

Hadise, "2019'da aşk istiyor musunuz?" sorusunu, "Özellikle 'aşk olsun' diyen bir insan değilim. Bir şey olacaksa olur. Kendimi yalnız hissetmiyorum. İyi hissetmem için aşk gerekmiyor" şeklinde cevapladı.