Hadise'den seksi paylaşım!
Hadise'nin siyah beyaz paylaşımları olay oldu!
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar olay oldu!
Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, 2008 yılında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
8 yıl önce çekilen bir klipten siyah beyaz üç adet fotoğrafını paylaşan Hadise, gönderilerini ise yorumlara kapattı.
Klipteki bir dansçıyla olan çekilen seksi fotoğrafına ise kısa sürede on binlerce beğeni yağdı. Hadise paylaşıma,"2008 tbt" yorumunu yaptı.
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