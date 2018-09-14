Hadise'den seksi paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar olay oldu!

Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, 2008 yılında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 8 yıl önce çekilen bir klipten siyah beyaz üç adet fotoğrafını paylaşan Hadise, gönderilerini ise yorumlara kapattı.