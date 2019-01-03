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Hadise'den skandal paylaşım!

Hadise'den skandal paylaşım!

Skandal paylaşıma büyük tepki!

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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, yaptığı son paylaşımla takipçilerinden büyük tepki topladı.

Şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarını beğenmeyenlere hareket çekti. Hadise, söz konusu paylaşımına “Beğenmeyenler zoom yapsın” notunu düştü. Şarkıcı Hadise’nin Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Hadise’nin o paylaşımı;

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