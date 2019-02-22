Hadise'den sürpriz anlaşma!

Megastar Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde rol aldığı reklamın ardından şarkıcı Hadise de gazlı içecek piyasasına el attı.

Dünyaca ünlü marka ile anlaşan Hadise, yakında markanın reklamlarında boy gösterecek.

Böylece Tarkan ile Hadise, aynı şirketin bünyesinde bulunan iki kardeş markanın reklam yüzü olacak.