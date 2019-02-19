Hadise'nin 'sahte' dediği kürk gerçek çıktı

Şarkıcı Hadise'nin çok konuşulan ve hayvanseverleri kzıdıran leopar desenli kürkü gerçek çıktı.

Kendisine yönelik eleştirilerin ardından "Kürküm sahte" açıklaması yapan Hadise'nin ünlü bir markaya ait olan kürkü 41 bin TL'den satılıyordu. Tavşan kürkünün fiyatı indirimle birlikte 12 bin TL'ye düştü.