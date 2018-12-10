Hadise’nin şapkası olay oldu!

Hadise’nin Kelebek gecesinde giydiği kıyafet akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Şarkıcı Hadise, Kelebek ödüllerine taktığı şapka ve giydiği kıyafetle damga vurdu.



Konu 2. Sayfa programında da değerlendirildi. Modacı Gülşah Saraçoğlu, kıyafetin çok yazlık olduğunu söyledi. ‘Şapka olmamış, göğüsler fırlamış’ dedi.



Ünlü şovmen Cem Yılmaz da sahneye çıkarak, “34 KK 110 plakalı araç. Alabilirsek Hadise hanımın atı çıkacak çünkü” diyerek ünlü şarkıcının kovboy şapkasına göndermede bulundu.