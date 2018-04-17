HAFİF RAYLI SİSTEM GELİYOR!

Hüseyin Ekmekçi’nin konuğu olan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hafif raylı sistemin hayata geçirilmesi için proje başlattıklarını açıkladı.

Atakan, projenin Mağusa- Ercan – Lefkoşa – Güzelyurt yönünde bir hat olacağını söyleyerek “çift gidiş çift geliş bir yolu yapmaktan çok daha kolay, kontrolü de diğer toplu taşıma araçlarına göre çok daha uygun” dedi.

Atakan şöyle devam etti: “Özellikle üniversite öğrencilerininin ulaşımı açısından da çok ciddi bir kolaylık sağlayacak. Bununla ilgili Türkiye’deki yetkilileri ile de görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor”