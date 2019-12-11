Kızı Arya’nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan, TMS adlı teknikle hafızasını sildirdi. Hindistan, “Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum” ded i.

Ünlüler dünyasında yeni trend, hafıza sildirmek... Sıkıntılarını ve kötü anılarını unutmak isteyenler, hafıza silme yöntemine başvuruyor. Oyuncu Ceren Hindistan da trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.

"TAVSİYE ETMİYORUM"

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Hindistan, "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem" dedi.

HOLLYWOOD KLASİĞİ

Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.