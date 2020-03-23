Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Havanın hafta boyunca serin ve yağmurlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca yağmurlu, yağış zaman zaman sağanak şeklinde olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20– 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.