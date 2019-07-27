HAFTA SONU DOLAR...

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 27 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? İşte son dakika canlı döviz kuru bilgileri...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı bugün 5,6656 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6691 TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,2882 TL'den alınırken, 6,3392 TL'den satılıyor.