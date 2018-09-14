HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Serin ve nemli havanın etkili olacağı yarın ve pazar gün öğleden sonra ülkenin doğu kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre yarından itibaren 21 Eylül’e kadarki sürede bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve doğu kesimler kısa süreli sağanak yağmurlu, diğer günlerde bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyot boyunca iç kesimlerde ve sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.