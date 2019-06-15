Hafta sonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre ülkemiz önümüzdeki hafta üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisinde olacak.

Meteoroloji, hafta sonundan perşembeye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Perşembe ve cuma günleri hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek, zaman zaman 2 ile 3 derece düşecek.

Buna göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 ile 34, sahillerde 27 ile 30 derece dolaylarında seyredecek.