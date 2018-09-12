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Haftada 2 kez balık yiyen erkeklerde...

Haftada 2 kez balık yiyen erkeklerde... 1110

Baba olma şansını arttıran besinler

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı spermin sayı ve kalitesini artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.