Haftada iki kez görüşen çiftlerin ilişkileri daha güçlü!

Bilim insanlarının ve Psikologlar'ın yaptığı bir araştırmaya göre birbirleriyle daha az görüşen çiftlerin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki kurduğu ortaya çıkmıştır. Peki, bu durumun ilişkinize olan yararlarını öğrenmek ister misiniz? Özellikle yeni bir ilişkiye başladıysanız bu öneriler işinize yarayabilir. İşte haftada iki kez görüşmenin ilişkiyi pozitif yönde etkilediğine dair bulgular...

İlişkiniz alışkanlığa dönüşmez

Ünlü Psikiyatrist Scott Carroll, hafta da 2 kez görüşmenin ilişkiler arasındaki uyumun önemini işaret ediyor. Ancak Carroll'a göre, birbirini sık sık gören çiftlerin ilişkilerinde sorunlara neden olacağı ve potansiyel olarak düzenli bir ilişkide endişe yaratacağını aktarıyor. Bu noktada kendinizi duygusal bağ tarafından körleşen sağlıksız bir ilişkiye itebilirsiniz. Bu bakımdan özellikle yeni başladığınız ilişkiyi daha net görmeniz için buluşmaları en aza indirin

Birbirinizi daha iyi tanımak için zaman kazanırsınız

Birini daha iyi tanımak için onunla 7/24 saat görüşmek zorunda değilsiniz. Eğer ilişkinizin sürmesini istiyorsanız, az görüşerek vaktinizi daha iyi geçirmek ve hatırlamak en iyisidir. Bu yüzden bir çift olarak geçirdiğiniz en iyi günleri kaçırmanıza ve gelecek hakkında endişelenmenize gerek yoktur.

Aranızdaki arkadaşlığı güçlendirir

2014'te yapılan psikolojik araştırmalara göre, birbirini "yakın arkadaş" olarak tanımlayan çiftlerin "ruh eşi" olduklarını düşünenlere kıyasla daha iyi ilişkiler sürdüklerini gösteriyor. Özel biriyle tanıştığınızda, karşınızdaki insanı daha yavaş bir şekilde tanımayı deneyin. Yeni bir ilişkiyi korumanın en iyi yolu, daha dikkatli davranmak ve birbirini çok sık görmemekten geçiyor.

Kişisel alanınızı koruyun

Uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorsanız, kişisel hayatınızı istediğiniz gibi yaşamanız çok önemlidir. Bir ilişkideyken, karşınızdaki insana çok fazla güvenmek yerine bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü korumalısınız. Bunu başarmak için, birbirinizden birkaç gün ayrı kalın ve ihtiyaçlarınızda net olun.