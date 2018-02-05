Haftalık burç yorumları (5-11 Şubat )

Tutulma dönemindeyiz… 31 Ocak Çarşamba günü yaşadığımız Aslan burcundaki Dolunay ve Kanlı Mavi Ay Tutulması'ndan sonra 15 Şubat’ta Yeni Ay ve Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Güneş bizim temel enerji kaynağımız olduğundan, yaşanacak bu tutulma büyük önem taşıyor. İki tutulmanın arasında yaşayacağımız bu hafta, aslında tüm konularımızı henüz kapatamadığımız, derslerimizi alıp yürümeye başlayamadığımız bir hafta. Biraz kafamız karışık olabilir, ruh halimiz bir iyi bir kötü seyredebilir. 15 Şubat Güneş Tutulması ile ilgili yorumlarım çok yakında, burada olacak. Bu haftaki yorumları okurken, yaşanan tutulmanın etkileri ve yaşanacak tutulmanın etkileriyle beraber bir özet yaptım, yükselen burcunuza göre okumanız en doğrusu olacaktır. İyi haftalar... (@astrologostr kurucusu Burcu İnci)