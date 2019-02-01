HAFTALIK GIDA ANALİZ RAPORU AÇIKLANDI
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 25 -31 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber Çeşitleri , Patates, Mısır, Balya ,Kepek ,Sığır Yemi, Ayçiçek Küsbesi,Arpa, Buğday (ekmeklik), Soya Küsbesi, Besi ve Süt Yemi olmak üzere 39 numuneden 39’u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Mandora Mandarin, Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar, Kabak, Kapya Biber, Bakla ve Limon Konsantre olmak üzere 24 numuneden 24’ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar’ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver’in ürünlerinden alınan 3.numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
2 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
3 Nej Grain Ltd. İthal Kepek Temiz
4 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
5 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz
6 TÜK İthal Kepek(Yemlik) Temiz
7 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
8 Hidayet Aktuna İthal Sığır Yemi Temiz
9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
10 Sadamir Ltd. İthal Patates Temiz
11 Holly Grains İthal Mısır Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
27 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
28 Harbelloğlu Ltd. İthal Pul Biber (Tatlı) Temiz
29 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
30 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Acı Pul Biber Temiz
31 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Besi Yemi Temiz
32 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Süt Yemi Temiz
33 Mahmut Hayta İthal Besi Yemi Temiz
34 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz
35 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
36 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz
37 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
38 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
39 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
40 Ahmet Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz
41 Sadiye Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz
42 Ahmet Mehmet Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz
43 Kalyoncu Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
44 Hayriye Akın Yayla Mandora Mandarin Temiz
45 Barış Ayracı Yayla Mandora Mandarin Temiz
46 Gürcan Demirbilek Yayla Mandora Mandarin Temiz
47 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
48 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar Temiz
49 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
50 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
51 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
52 Taşim Dağlı Mağusa Domates Temiz
53 Taşim Dağlı Mağusa Salatalık Temiz
54 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Temiz
55 Mehtap Uzunkaya Mağusa Kabak Temiz
56 Halil Ünver Mağusa Salatalık Temiz
57 Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz
58 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz
59 Mithat Kayıkçı Akdeniz Bakla Temiz
60 Akdeniz Gıda Ltd. Tepebaşı Salatalık Temiz
61 Cypfruvex Kalkanlı Limon Konsantre Temiz
62 Cypfruvex Kalkanlı Valencia Konsantre Temiz
63 Cypfruvex Kalkanlı Mandarin Konsantre Temiz
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