HAFTALIK GIDA ANALİZ RAPORU AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 25 -31 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber Çeşitleri , Patates, Mısır, Balya ,Kepek ,Sığır Yemi, Ayçiçek Küsbesi,Arpa, Buğday (ekmeklik), Soya Küsbesi, Besi ve Süt Yemi olmak üzere 39 numuneden 39’u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Mandora Mandarin, Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar, Kabak, Kapya Biber, Bakla ve Limon Konsantre olmak üzere 24 numuneden 24’ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar’ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver’in ürünlerinden alınan 3.numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

2 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

3 Nej Grain Ltd. İthal Kepek Temiz

4 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

5 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz

6 TÜK İthal Kepek(Yemlik) Temiz

7 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

8 Hidayet Aktuna İthal Sığır Yemi Temiz

9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

10 Sadamir Ltd. İthal Patates Temiz

11 Holly Grains İthal Mısır Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

27 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

28 Harbelloğlu Ltd. İthal Pul Biber (Tatlı) Temiz

29 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

30 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Acı Pul Biber Temiz

31 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Besi Yemi Temiz

32 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Süt Yemi Temiz

33 Mahmut Hayta İthal Besi Yemi Temiz

34 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz

35 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

36 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz

37 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

38 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

39 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

40 Ahmet Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz

41 Sadiye Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz

42 Ahmet Mehmet Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz

43 Kalyoncu Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

44 Hayriye Akın Yayla Mandora Mandarin Temiz

45 Barış Ayracı Yayla Mandora Mandarin Temiz

46 Gürcan Demirbilek Yayla Mandora Mandarin Temiz

47 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

48 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar Temiz

49 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

50 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

51 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

52 Taşim Dağlı Mağusa Domates Temiz

53 Taşim Dağlı Mağusa Salatalık Temiz

54 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Temiz

55 Mehtap Uzunkaya Mağusa Kabak Temiz

56 Halil Ünver Mağusa Salatalık Temiz

57 Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz

58 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz

59 Mithat Kayıkçı Akdeniz Bakla Temiz

60 Akdeniz Gıda Ltd. Tepebaşı Salatalık Temiz

61 Cypfruvex Kalkanlı Limon Konsantre Temiz

62 Cypfruvex Kalkanlı Valencia Konsantre Temiz

63 Cypfruvex Kalkanlı Mandarin Konsantre Temiz