HAFTALIK GIDA ANALİZ RAPORU AÇIKLANDI

Tarım Dairesi’nin bu haftaki analizlerinde, hem ithal hem de yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi 6 –12 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 52 ithal ve 9 yerli üründe limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısı bulunmadı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden çeri domates, armut (s.m), nektarin, tatlı ve acı kırmızı pul biber, elma çeşitleri, havuç, şeftali, erik, susam, kornişon, beyaz lahana ve taze fasulye olmak üzere 52 numuneden 52’si temiz çıkarken, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadı.

Yerli ürünlerden salatalık, maydanoz, marul, kabak, patlıcan ve patates olmak üzere 9 numuneden 9’u temiz çıktı ve limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadı.