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HAFTALIK GÖRÜŞME TAMAMLANDI

HAFTALIK GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Erhürman: Umarım Anastasiadis bizi yanıltır!

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Haftalık olağan görüşme tamamlandı. Görüşme 1 saat sürdü.

Baaşbakan Tufan Erhürman görüşme sonrasdında yaptığı açıklamada, görüşmede temel konunun 26 Şubatta gerçekleştirilecek Liderler görüşmesi olduğunu söyledi.

Erhürman, “Anastasiadis’in bugüne kadar söylediklerini somutlaştırmasını beklliyoruz. Ne demek istediğini çok netleştirmesi gerekir ki başka şeyler de konuşulabilsin. Sayın Anastasiyadis umarım bizi yanıltır.” Diye konuştu.

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