Haftanın ilk gününde euro 20,11 liradan, sterlin 22,75 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde euro 20,11 liradan, sterlin 22,75 liradan işlem görüyor
A+A-
KKTC’de serbest piyasada euro 20,11 liradan, sterlin 22,75 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada, saat 10.30 itibarıyla 18,70 liradan alınan dolar 18,82 liradan satılıyor. 19,95 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,11 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 22,55 liradan alınıp, 22,75 liradan satılıyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.