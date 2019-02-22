HAFTANIN KAPANIŞ GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI....
Altın ne kadar oldu?
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Altın yatırımcısı olanlar ve yatırımlarını altın üzerine yapmak isteyenler merakla altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? 22 Şubat tarihli altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte haftanın kapanış gününde güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
GRAM ALTIN
Alış 226,81 TL Satış 226,84 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 364,62 TL Satış 372,84 TL
YARIM ALTIN
Alış 726,96 TL Satış 745,68 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.512,00 TL Satış 1.535,00 TL
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