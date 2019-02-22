HAFTANIN KAPANIŞ GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI....

Altın yatırımcısı olanlar ve yatırımlarını altın üzerine yapmak isteyenler merakla altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? 22 Şubat tarihli altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte haftanın kapanış gününde güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

Alış 226,81 TL Satış 226,84 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 364,62 TL Satış 372,84 TL

YARIM ALTIN

Alış 726,96 TL Satış 745,68 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.512,00 TL Satış 1.535,00 TL