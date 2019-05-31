HAFTANIN SON GÜNÜNDE ALTIN YÜKSELİŞTE!

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününe artışla başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,01 azalışla 244,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 245,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs güncel altın fiyatları...