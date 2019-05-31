HAFTANIN SON GÜNÜNDE ALTIN YÜKSELİŞTE!
Altında son durum...
A+A-
Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününe artışla başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,01 azalışla 244,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 245,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hafatanın son işlem gününe artışla başlayarak 245,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.629 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,01 düşüşle 244,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 31 Mayıs altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 245,6 lira
Çeyrek altın: 405 lira
Cumhuriyet altını: 1.653 lira
Etiketler : altın fiyatları, 31 Mayıs 2019, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, altın ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.