HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

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G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL dün 5 Nisan'dan bu yana ilk kez 5.60 seviyesinin altına geriledikten sonra bugüne de benzer seviyelerde başladı.
Küresel yatırımcılar bugün Fed’in para politikasını sert şekilde gevşeteceği beklentilerini her iki yönde de yeniden şekillendirme ihtimali bulunan ABD tarımdışı istihdam verisini yakından izliyor olacaklar. Ekonomistler Mayıs’ta 75,000 artış kaydeden tarımdışı istihdamın Haziran’da 160,000 artmasını bekliyorlar.
Dolar/TL saat 09.13 itibarıyla 5.6038/5.6077'den işlem gördü, Euro/TL ise 6,32 TL’de yer alıyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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