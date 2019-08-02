HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

Dolar - euro kaç TL? 2 Ağutos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,60'ın üzerinde hareket ediyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, haftanın son işlem günü 5,61 civarında işlem görüyor.



Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden oldu.



Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti.



Euro/TL 6,22 seviyesinde seyrediyor.