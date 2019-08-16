HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, bayram tatilinin ardından kısa haftanın son işlem gününde 5,60'ın altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,56 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,60'ın üzerini görmesinin ardından yeniden düşüşe geçmişti.
Euro/TL de 6.20'nin altında seyrediyor.
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