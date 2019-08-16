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HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

Dolar ve Euro bugün...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, bayram tatilinin ardından kısa haftanın son işlem gününde 5,60'ın altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,56 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,60'ın üzerini görmesinin ardından yeniden düşüşe geçmişti. 

Euro/TL de 6.20'nin altında seyrediyor. 

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