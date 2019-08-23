HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

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Dolar - euro kaç TL? 23 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 23 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7611lira alış fiyatı, 5,7631 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3919 lira alış fiyatı, 6,3939 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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