HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıklamasının ardından dün dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 5,70 seviyesinde işlem görüyordu.
Bu sabah dolar/TL 5,71 seviyesinden güne başladı.
Euro/TL ise 6,32 civarında hareket ediyor.
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