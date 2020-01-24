HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haftanın son gününde dolar/TL 5,93 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,54 liradan işlem görüyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu.

Uzmanlar, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getiren uzmanlar, 5,9130'un destek konumunda olduğunu bildirdi.