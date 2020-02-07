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HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

Dolar ve euro...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,57 seviyesinden işlem görüyor.

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