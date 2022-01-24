Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen ünlü Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla takipçilerini resmen mest etti. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hailey Baldwin'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

Düzgün fiziğiyle yine övgüler alan Hailey Baldwin Bieber, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2018 yılında Justin Bieber ile evlenen model, sosyal medyanın gündemi oldu. 40 milyon 600 bin takipçisi olan model, denizden de karelerini paylaştı.

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