Lefkoşa4 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

A+A-

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen ünlü Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber bikinili pozlarıyla takipçilerini resmen mest etti. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hailey Baldwin'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

1-084.webp

 

Düzgün fiziğiyle yine övgüler alan Hailey Baldwin Bieber, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

2-044.webp

2018 yılında Justin Bieber ile evlenen model, sosyal medyanın gündemi oldu. 40 milyon 600 bin takipçisi olan model, denizden de karelerini paylaştı.

3-028.webp

 

acunn.com

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.