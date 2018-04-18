HAİN KARDEŞİ ABİSİ AFFETMEDİ!

Ekim ayında kardeşinin kimliğine bürünerek banka hesabından 540 Sterlin çektiği ortaya çıkan Ahmet Arpa, şikâyet üzerine tutuklandı

Devrim DEMİR

Girne’de Ekim ayında kardeşi A.A.’nın kimliğine bürünerek kardeşinin banka hesabından para çektiği ortaya çıkan zanlı Ahmet Arpa, durumun anlaşılması üzerine 6 ay sonra şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı Ahmet Arpa, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Şikâyet üzerine tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, mahkemede verdiği ifadede zanlı Ahmet Arpa’nın “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”,”Sahtekârlıkla para temini”,”Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Anıl Derindağ, zanlının 18-19 Ekim tarihleri arasında saat 09.00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gösteren Ziraat Bankasına giderek, kendisini kardeşi olarak tanıttığını söyledi.

Derindağ, zanlının kardeşinin kimliğine bürünere hesabından dekont karşılığı olarak 540 Sterlin sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Kardeşinin durumu fark ederek polise gittiğini ve öyle bir beyanı olmadığını kaydeden Derindağ, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ve soruşturmanın selameti için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis