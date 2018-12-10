HAK-KOOP 2019'DA FAALİYETE GEÇECEK

Kooperatif Şirketler Yasası tahtında tüzüğü hazırlanan HAK-KOOP’un 2019’da faaliyete başlayacağı açıklandı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, HAK-KOOP’un, halkın alım gücünün düştüğü ve fırsatçılığın tavan yaptığı dönemlerde yüksek banka faizlerinin getirdiği yük dikkate alınarak halkın en iyi hizmeti en kısa yoldan verme prensibiyle çalışacağını belirtti.

Türkmen, konuyla ilgili açıklamasında, HAK-SEN’den ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet sürdürecek HAK-KOOP’un 5 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilecek.