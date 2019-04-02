HAKSEN, MALİYE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

HAKSEN Lefkoşa’daki KTHY binasının satışından elde edilen gelirin, KTHY çalışanlarının ihtiyat sandığına yatırılması konusundaki dava hakkında basın açıklaması yaptı.HAKSEN Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, mahkeme kararına saygılı bir şekilde uyulması gerektiğini söyledi. HAKSEN’in basın açıklaması şu şekilde oluştu;

‘’Lefkoşa’daki KTHY binasının satışı ile birlikte elde edilen gelirden KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı alacakları için açılan dava sonuçlanmış ve Mahkeme 15 Miyon TL’lik bir kısmının Çalışanların İhtiyat Sandığı alacaklarına karşılık Kayyum tarafından Maliye Bakanlığına aktarılmasına karar vermiştir. Bu güne kadar Maliye Bakanlığı bu miktarı İhtiyat sandığına yatırmamıştır. Çalışanın yıllardır beklediği alacaklarının daha fazla bekletilmemesi için Maliye Bakanlığının derhal mahkemece belirlenen miktarı İhtiyat Sandığına yatırmasını ve mahkeme kararlarına saygılı bir tutum içinde hareket etmesini beklemekteyiz.’’