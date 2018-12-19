HAKSEN'DEN HÜKÜMET ORTAKLARINA ELEŞTİRİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ülkedeki bazı olumsuzluklar karşısında hükümet ortaklarının sessiz kaldığını savunarak, eleştirdi.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, inşaatlarda iş kazaları ile trafikte alt yapı eksikliği nedeniyle, hatta boş arazilerde bombalar patlayarak insanların öldüğünü, hükümet ortaklarından ses çıkmadığını iddia etti.

Türkmen, CAS tasfiye edilerek çalışanlarının sokaklara atılıp, işsiz ve aşsız bırakıldığını, Kıyı Emniyeti çalışanlarından 12 gencin işsiz ve aşsız bırakıldığını, tazminatlarının ödenmediğini ileri sürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun halk ile dalga geçtiğini, açlık sınırı 3500 TL iken 2279 TL’yi halka reva gördüğünü belirten Türkmen, özel sektör çalışanlarının ölüme terk edildiğini iddia etti.

Kamu çalışanlarının ek mesai haklarının gasp edildiğini, hayat pahalılığı oranının düşük gösterildiğini, yarısının da gasp edildiğini savunan Türkmen çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Hükümet ya derhal istifa etmeli, ya da seçim öncesi sözlerini icraata dönüştürmeli Seçim ve Halkoylaması yasası değiştirilmeli

Geçici seçim hükümeti, yönetimi derhal devralmalı Yasal düzenlemeler yapılarak başkanlık sistemine geçilmeli

Tüm bakanlar meclis dışından konunun uzmanlarından atanmalı.”