HALA SULTAN TEKKESİNE BUGÜN ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Mevlit kandili nedeniyle yüzlerce kişi bugün Din İşleri Başkanlığı’nın Organizasyonuyla Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret edecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugün tekkeye, bu organizasyonla gidenler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini de duyurdu.

Bu arada Mevlid Kandili dün akşam idrak edildi.

Hazreti Muhammed’in doğum günü olan dün Mevlit Kandili nedeniyle ülke genelindeki tüm camilerde kandil programları düzenlendi..

Hz. Ebubekir Camii’nde ise kandil programı icra edildi.