HALA SULTAN TEKKESİNE BUGÜN ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Mevlit kandili nedeniyle Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret
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Mevlit kandili nedeniyle yüzlerce kişi bugün Din İşleri Başkanlığı’nın Organizasyonuyla Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret edecek.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugün tekkeye, bu organizasyonla gidenler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini de duyurdu.
Bu arada Mevlid Kandili dün akşam idrak edildi.
Hazreti Muhammed’in doğum günü olan dün Mevlit Kandili nedeniyle ülke genelindeki tüm camilerde kandil programları düzenlendi..
Hz. Ebubekir Camii’nde ise kandil programı icra edildi.
Etiketler : Mevlit kandili, Din İşleri Başkanlığı, Hala Sultan Tekkesi, ziyaret
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