Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret için başvurular bugün sona eriyor

Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı münasebetiyle 5 Eylül Salı günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen Türkiye ve diğer ülke kökenlilerden bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyarete katılmak isteyenler, 40 TL’lik katılım payıyla bugün irtibat noktalarından kayıtlarını yaptırabilecek.

Yapılan açıklamada, bugünden sonra kayıt yapılmasının mümkün olmayacağı kaydedildi.

İlk defa müracaat edenlerin daha önce katılanlara göre önceliğinin olacağı ziyarete katılım için, kayıt yaptırmış olmanın zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin 18 yaş ve üstü olması, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerektiği ifade edildi.

Din İşleri Başkanlığı’nın yolculuk esnasında ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtacağı kaydedilen açıklamada, ziyaretçilerin, yanlarında su ve yiyecek getirebileceği belirtildi.

Kayıt merkezleri ve telefonları şöyle:

Din İşleri Başkanlığı : 0 392 225 34 57 – 225 30 62 (Dâhili 117 – 118)

Lefkoşa Temsilciliği : 0 392 227 15 75 – 0 548 842 40 02

İskele Temsilciliği : 0 392 371 37 94 – 0 548 842 40 01

Güzelyurt Temsilciliği : 0 548 842 40 05

Gazimagusa Temsilciliği : 0 392 366 62 64 – 0 548 842 40 04

Girne Temsilciliği : 0 392 815 32 88 – 0 548 882 28 68

Lefke Temsilciliği : 0 548 842 40 06