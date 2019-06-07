HALA SULTAN'A AKIN ETTİLER!

Bayramın üçüncü günü olan dün Hala Sultan, ziyaretçi akınına uğradı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Hala Sultan Türbe ve Tekkesi’ne ziyaret düzenlendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Hala Sultan Tekke ve Türbesi, Ramazan Bayramı’nın son günü yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye ve KKTC vatandaşı 600 kişi 20 otobüsle, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’ndan geçip Rum polisi eskortu eşliğinde Hala Sultan Tekkesi’ne giderek namaz kılıp dua etti.

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, öğle namazı öncesi yaptığı konuşmada, Hala Sultan’ı Kıbrıs’a taşıyan ruhun önemini vurgulayarak, “Yaşlı bir hanım olarak Kıbrıs’ın fethi sırasında buraya gelen Hala Sultan’ın inandığı değer ve taşıdığı ruhu Müslümanlar elde etmeye çalışmalıdır. Bu ruh sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır.” dedi.

Hala Sultan gibi bir değeri topluca ziyaret etmenin sevindirici olduğunu kaydeden Atalay, Kıbrıs’taki tüm dini liderlerin Müslümanların Ramazan Bayramı’nı resmi olarak kutladığını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşları için bayramlarda Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenliyor.

Halk arasında Hala Sultan olarak anılan Hazreti Muhammed’in süt halası Ümmü Haram, Hazreti Osman döneminde gerçekleştirilen Kıbrıs Seferi’nde şehit düştü.

Osmanlıların 1571’de Kıbrıs’ı fethiyle kabri ihya edildi ve sonrasında üzerine tekke inşa edildi. Kıbrıs’taki İslam varlığının en eski izini teşkil etmesi, ayrıca Hz. Muhammed’in bir yakınına ait olması sebebiyle Kıbrıs’ın fethinden itibaren adada yaşayan Müslüman Türkler’in en önemli ziyaret alanı oldu.

Larnaka şehrinde yer alan tekke, 1963’te Rumlar tarafından işgal edildi. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ise tekke Rum kesiminde kaldı.