HALASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Mağusa’da Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi kaçırarak ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti’ne götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S.D aleyhindeki soruşturma derinlemesinde devam ederken, tüm zanlıların tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün sabahın erken saatlerinden itibaren mahkemede ve mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, mahkeme önünden geçen yolu ise trafiğe kapattı.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri mahkeme girişinde ise vatandaşların üstünü dedektör cihazları ile aradı.

Olay açığa çıkınca kaçtılar

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21.45 sularında zanlı Nidai Şanlı’nın daha önceden borç para verdiği ve alamadığı Bin TL nakit parayı tahsil etmek amacı ile zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D ile birlikte Kennedy T. Dede’nin evine gittiklerini anımsattı. Zanlıların, Dede’yi zorla hilafı dışında darp edip apartman önündeki zanlı Zekeriya Kurucu’ya ait GU 042 plakalı araçla kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini söyleyen Yahat, zanlıların burada Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarını açıkladı. Yahat, zanlıların olayın hemen ardından olay yerinden ayrılarak zanlı Nidai Şanlı’nın evine gittiklerini ve olay esnasında giydikleri kıyafet ve ayakkabıları değiştirdiklerini belirtti. 30 Ocak tarihinde olayın duyulması üzerine zanlı Nidai Şanlı’nın yasal olarak, zanlılar Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin ise yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiklerini anlatan Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve 16 yaşındaki B.Ç’nin ise 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Yahat, zanlı Aydan Sel’in ise 31 Ocak tarihinde Pile’de tespit edilerek tutuklandığını, zanlı Onur Körkut ve S.D’nin de aynı gün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na gelerek teslim olduklarını, zanlı Nidai Şanlı’nın ise 3 Şubat tarihinde Akyar Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim olduğunu anımsattı.

Zanlıların telefonları mercek altında

Müfettiş Erkan Yahat, tüm zanlılardan alınan cep telefonları ile ilgili GSM operatörlerine gerekli yazılar yazıldığını ve bir kısım yazıların geldiğini ancak halen 3 yazıya cevap verilmediğini açıkladı. GSM operatörlerinden gelen yazılar içerisinde zanlıların olaydan önce ve sonra bir çok kişiler ile görüşme yaptığının tespit edildiğini belirten Yahat, bu şahısların bir çoğuna hala daha ulaşılamadığını söyledi. Yahat, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde silinmiş SMS, görüntü veya görüşme olup olmadığı yönünde araştırılma yapılması için konu telefonların PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade ederek, incelemelerin halen devam ettiğini belirtti.

Zanlıların kan örnekleri Adli Tıp Kurumunda

Müfettiş Erkan Yahat, zanlılardan kanlarında uyutucu olup olmadığının tespiti için kan önekleri alındığını ve alınan kan örneklerinin analiz yapılabilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı. Ayrıca mesele ile ilgili olarak alınan emareler üzerinde zanlılara ait parmak izi olup olmadığı yönünde araştırma yapılabilmesi için bahse konu emarelerin PGM Parmak İzi Şubesi’ne teslim edildiğini belirten Yahat, emarelerin incelemesinin devam ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yahat, tüm zanlıların tutukluluk süresinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Polis, video görüntüleri iddialarını mahkemede yalanladı

Zanlı Zekeriya Kurucu’nun avukatı Mustafa Kocatürk, talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmezken, tahkikat subayına bir takım sorular sordu.

Avukat Kocatürk, zanlı Kurucu’nun, Kennedy Dede’ye karşı herhangi bir fiziki müdahalesi olup olmadığını sorması üzerine tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, Dede’nin kaçırılması esnasında fiziki müdahalede bulunduğunu belirtti. Avukat Kocatürk, mesele ile ilgli olarak herhangi bir video görüntüsünün tespit edilip edilmediğini sorması üzerine tahkikat subayı böyle bir video görüntüsünün olmadığını açıkladı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Zanlı Kurucu’nun halası sinir krizi geçirdi

Mahkeme tarafından 7’şer gün daha tutukluluk süreleri uzatılan zanlılardan Zekeriya Kurucu’nun halası mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi. Mahkeme çıkışında zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin tutuklu arabasına yerleştirilirken zanlı Nidai Şanlı’nın ise diğer zanlılardan ayrı tutularak polis aracına yerleştirildiği gözlerden kaçmadı.

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