Halil Falyalı cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen Yaşam Ayavefe, suskunluğunu bozdu

Halil Falyalı'nın suikaste kurban gitmesinin ardından Kıbrıs ve İstanbul'da çok sayıda isim gözaltına alınırken, cinayetin azmettiricisinin Yaşam Ayavefe olduğu öne sürüldü. Bazı haber sitelerinde çıkan bu söylentiler sonrasında suskunluğunu bozan Ayavefe, hukuki süreci başlattığını belirterek "Tamamen hedef şaşırtmadır. Yanlış bir algı yönetimidir. Kırmızı bültenle de aranmıyorum. Sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek tam bir akıl tutulmasıdır." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda KKTC'de yaşayan otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş de yaşamını yitirdi.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 tutuklanırken Türkiye'de ise "Üniformalı çete" olarak bilinen Söylemez Kardeşler'den Mustafa Söylemez ve Fena Söylemez ile 4 adamları gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu halen devam ediyor. Falyalı cinayetinin zanlısı Ömer Tunç yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 gün daha uzatıldı.

AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN AYAVEFE'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan bazı internet haber sitelerinde Halil Falyalı cinayetini azmettirmekle suçlanan Yaşam Ayavefe'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Hiçbir tanık ve itirafçı tarafından zikredilmeyen Yaşam Ayavefe'nin azmettirici olduğuna dair çıkan bu haberlere Ayavefe, "Evimde otururken bu alakasız ve çirkin iddiaları okudum. Bir gazetecinin cinayetle ilgili benim adımı geçirmesi tamamen hedef şaşırtmadır. Yanlış bir algı yönetimidir. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmış, ifadeleri alınmış ve adli süreç devam ederken böyle bir iddianın ortaya çıkması manidardır. Üstelik hakkımda söylenenlerde büyük bilgi eksikliği var. Kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı çok açık. Benim İranlı olduğum söyleniyor ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Mersinliyim. Hayatımda İran ile hiçbir alakam olmadı, ailemde İranlı biriyle bağı olan tek bir insan bile yok." ifadelerini kullandı.

Yaşam Ayavefe

"INTERPOL TARAFINDAN ARANDIĞIMI SÖYLEMEK AKIL TUTULMASIDIR"

Ayavefe kırmızı bültenle arandığı iddiasına ise, "Bu da yalan ve iftira. Bunu teyit edecek merciler olduğu halde, araştırmadan, sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek de tam bir akıl tutulmasıdır. Bunu iddia edenlerin de yayınlayanların da Interpol'den bilgi almasını, bunu yapacak yetkinlikleri yoksa da Interpol'ün sitesine girerek arananlar listesine bakmasını tavsiye edebilirim." yanıtını verdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTILAR

Bu tarz hiçbir harekete karşı sessiz kalmayacağını söyleyen Yaşam Ayavefe'nin avukatları konuyla alakalı iddialarda bulunan, hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.

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