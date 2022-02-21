Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve cinayete karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polislerin elindeki çöp poşetleri ise dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖZEL HAREKATLI SAĞLIK KONTROLÜ

Şüphelilerin günlerdir emniyette devam eden sorgulamaları bitti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri yapılan 8 şüpheli emniyetten çıkarılıp sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, sağlık kontrolünün ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polislerin elindeki çöp poşetleri dikkat çekti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Girne’de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’den Çatalköy’e giden Falyalı’nın aracı evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde çapraz ateşe tutulmuştu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı’nın şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Falyalı saldırıya uğradığı sırada 3 araçla, ailesiyle birlikte seyahat ediyordu. Eşi ve çocuklarının bulunduğu araç hedef alınmadı.

MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN KIYAFETLERİ BULUNDU

Silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez’in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı. Olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI

Polis, olayla ilgili 300’den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi.

DHA