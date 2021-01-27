Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka artışlarındaki sebebin halkın alınan kararlara uymaması ve temaslıların kendisini gizlemesinden kaynaklandığını belirterek, “Halk olarak virüsten değil, tebdirden kaçıyoruz”dedi. .

Bakan Pilli halkı, sağlık Bakanlığının aldığı kararlar ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ederek, “Yoğun bakımda sıkıntı yaşayan genç hastalarımız var, yazıktır, günahtır, kurallara uyalım, bu salgını kontrol altına alalım” şeklinde konuştu Pandemi hastanelerindeki hasta sayısının şu anda tolere edilebilecek bir noktada olduğunu ancak bu rakamların aşağıya doğru çekilmek zorunda olduğuna da vurgu yapan Bakan Pilli aşılama konusunda ise esas sorunun tedarik olduğunu ancak aşılamayı Mart ayı sonuna kadar tamamlama hedefinde olduklarını kaydetti.

BRTK