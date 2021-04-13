Halk sağlığını tehlikeye attı 22 bin tl ceza kesildi

Temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması gerektiği dönemde YDP Kurultay’ına oy kullanmaya gittiği ortaya çıkan Aydoğan Yılmaz’a 22 bin TL ceza kesildi. 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen YDP 3’üncü Olağan Genel Kurultay’ında koronavirüse yakalanan bir kişinin temaslısı olarak evinde bulunması gerekirken oy kullanmaya giden ve halk sağlığını tehlikeye atan Yılmaz’ın karantina oteline götürülmesine karar verildi.

Aydoğan Yılmaz’a Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 22 bin TL ceza kesildi.