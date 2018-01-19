"HALKI APTAL YERİNE KOYUYOR!"

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 700 bin dolarla ilgili olarak “Bankadan, ailem ve yakın arkadaşlarımdan borç aldım” açıklaması gelirken, siyasiler, bu açıklamaları halka ve toplumun iradesine saygısızlık olarak değerlendirdi. Siyasiler yaptıkları açıklamada “Bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak” dedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün uzun süredir gündemden düşmeyen banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar ile ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklama birçok kişi tarafından tepki gördü. Özgürgün; “Açıklıkla ifade etmek isterim ki; söz konusu miktarlar boşanma davamı nihayete erdirebilmek ve her iki tarafın bozulan huzurunu sağlamak için, banka borcu ile alınan bir malın satışı ile bir bankadan aldığım krediye ek olarak ailem ve yakın arkadaşlarımdan makul bir sürede geri ödemek kaydıyla aldığım borç ile oluşmuş bir rakamdır” dedi. Buna karşılık Yeni Bakış’a konuşan bazı siyasi Parti başkanları ve genel sekreterleri “Halkı aptal yerine koyuyor şeklinde konuştu.

Bu arada Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanmış olduğu eşi Dilek Karakuzu’nun (Özgürgün) boşanma sürecinde avukatlığını yapan hukukçu Boysan Boyra da yazılı bir açıklama yaparak, Başbakanın Çatalköy’de ikamet ettiği malikane ile İnci Pars adına alınan Jaguar marka jipin nasıl alındığını sordu?

İdris; “Bana göre bu açıklamalar halka saygısızlıktır”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, bu konularda artık kişisel açıklamalar değil, yargının yapacağı yorumları görmek istediklerini belirterek, “Toplumun gözünün içine baka baka yapılan bu açıklama halka ve toplumun iradesine saygısızlıktır. Bana göre yapılan tam bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu.