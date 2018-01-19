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"HALKI APTAL YERİNE KOYUYOR!"

"HALKI APTAL YERİNE KOYUYOR!"

“Bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak”

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Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 700 bin dolarla ilgili olarak “Bankadan, ailem ve yakın arkadaşlarımdan borç aldım” açıklaması gelirken, siyasiler, bu açıklamaları halka ve toplumun iradesine saygısızlık olarak değerlendirdi. Siyasiler yaptıkları açıklamada “Bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak” dedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün uzun süredir gündemden düşmeyen banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar ile ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklama birçok kişi tarafından tepki gördü. Özgürgün; “Açıklıkla ifade etmek isterim ki; söz konusu miktarlar boşanma davamı nihayete erdirebilmek ve her iki tarafın bozulan huzurunu sağlamak için, banka borcu ile alınan bir malın satışı ile bir bankadan aldığım krediye ek olarak ailem ve yakın arkadaşlarımdan makul bir sürede geri ödemek kaydıyla aldığım borç ile oluşmuş bir rakamdır” dedi. Buna karşılık Yeni Bakış’a konuşan bazı siyasi Parti başkanları ve genel sekreterleri “Halkı aptal yerine koyuyor şeklinde konuştu. 

 

Bu arada Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanmış olduğu eşi Dilek Karakuzu’nun (Özgürgün) boşanma sürecinde avukatlığını yapan hukukçu Boysan Boyra da yazılı bir açıklama yaparak, Başbakanın Çatalköy’de ikamet ettiği malikane ile İnci Pars adına alınan Jaguar marka jipin nasıl alındığını sordu?

 

İdris; “Bana göre bu açıklamalar halka saygısızlıktır”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, bu konularda artık kişisel açıklamalar değil, yargının yapacağı yorumları görmek istediklerini belirterek, “Toplumun gözünün içine baka baka yapılan bu açıklama halka ve toplumun iradesine saygısızlıktır. Bana göre yapılan tam bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu.

 
Sorakın; “Halkı aptal yerine koyuyor”
 
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Sayın Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyleyerek, “Öncelikle bu paraları hangi arkadaşlarından aldı, kaynağı nedir, belgeleri var mı? Bu nokta önemlidir. Kimse kimseye borç olarak böyle büyük bir parayı vermez. Hüseyin Özgürgün halkı aptal yerine koyuyor. Bunların yanında 2015 yılından bu yana çeklerle veya nakit olarak bankalara yatırılan paralar söz konusudur. Bunlar araştırıldığında o çeklerin sahiplerinin kim oldukları ortaya çıkacaktır. Yine bahsedilen arkadaşların kim olduğu konusunda da araştırmalar yapılacak, bir çıkar ya da menfaat ilişkisi de varsa ve ortaya çıkacaktır. Bugün bir arkadaşından ebetteki herkes borç alabilir ama bu bu kadar kolay açıklanamaz, çünkü çok yüksek miktarlardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla bunların ortaya çıkması için takipçisi olacak ve sorgulayacağız” dedi.
 
Özersay; “Bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak”
 
HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise konuyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; “İki ay boyunca düşüne düşüne bunu mu buldunuz? Arkadaşlardan borç aldınız öyle mi?  
Mal beyanı zamanı geldiği için bu panik, ama bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak.”
Yeni Bakış
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