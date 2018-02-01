"HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dörtlü koalisyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Erhürman, tüm konuların şeffaf biçimde halkla paylaşılacağını söyledi. Erhürman,”Halkımızın tüm kesimleriyle ve tüm sivil toplum örgütleriyle sürekli iletişim içinde olacağız. Ülkeyi sadece dört parti olarak değil, hiçbir kesimi dışlamadan, halkımızla birlikte yöneteceğiz.​”dedi

İşte Erhürman’nın açıklaması:

Bugün koalisyon protokolü imzalanıyor. Medyada dörtlü koalisyonun kolay olmayacağına, istikrarı sağlayamayacağına dair endişeler dile getiriliyor. Üstleneceğimiz görevin güçlüğünün ve sorumluluğun ağırlığının bilincindeyiz ve bu bilinçle çok çalışacağız. Halkımızın tüm kesimleriyle ve tüm sivil toplum örgütleriyle sürekli iletişim içinde olacağız. Ülkeyi sadece dört parti olarak değil, hiçbir kesimi dışlamadan, halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bunun için tüm konular şeffaf biçimde halkımızla paylaşılacak, tüm iddialar yanıtlanacak. Susarak geçiştirmeyi değil, dinleyerek, konuşarak birlikte yönetmeyi seçeceğiz. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, eşitlik, adalet ve halkımıza hak ettiği kamu hizmetlerini hak ettikleri biçimde sunmak temel ilkelerimiz olacak. Ülkemize ve halkımıza bir kez daha hayırlı olsun…